После Pfizer риск заражения "Дельтой" в семь раз выше, чем у переболевших, - исследование

"В ходе исследования повторное заражение чаще наблюдалось у тех, кто привился одной из самых эффективных из вакцин, чем у тех, кто переболел COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечено, что результаты исследования значительно отличаются от предыдущих, где указано, что вакцины защищают от коронавируса лучше, чем приобретенный иммунитет.

Однако ученые отмечают, что ранее специалисты не оценивали заражение именно вариантом "Дельта".

По данным исследования, лица, которые получили две дозы Pfizer, "почти в 6 раз чаще болели "Дельтой" и в 7 раз чаще имели симптоматическое заболевание, чем те, кто выздоровел".

Указано, что исследование было опубликовано в виде препринта, но еще не было рассмотрено другими специалистами, поэтому в отчете призывают относиться к выводам "с некоторой осторожностью".















