Pfizer предоставит 40 млн доз COVID-вакцины бедным странам по COVAX

В пятницу, 22 января, фармацевтическая компания Pfizer обязалась поставить до 40 миллионов доз своей вакцины COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX. Такой объем компания намерена предоставить в этом году.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ (к вакцинам, - ред.), как и остальной мир, что позволит нам сделать еще один шаг на пути к завершению этой глобальной пандемии", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

В компании отказались назвать стоимость контракта. Компания намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

Однако некоторые эксперты заявляют, что 40 млн доз вакцины слишком маленькое число, так как инициатива рассчитана на поддержку жителей по меньшей мере 92 стран.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Речь идет о вакцинах компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Кроме того, в ЕС заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от COVID с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.