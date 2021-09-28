UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Pfizer попросила США разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компании Pfizer и BioNTech направили результаты испытаний своей вакцины на детях от 5 до 11 лет американскому медицинскому регулятору. Производить рассчитывает получить разрешение на применение препарата для детей в экстренных случаях в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BioNTech.

Pfizer и BioNTech представили Управлению по продовольствию и медикаментам США (FDA) данные по исследованию эффективности свой вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компании также планируют предоставить эту информацию Европейскому агентству по лекарственным средствам.

В компаниях рассчитывают, что американский медицинский регулятор разрешит экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech у детей в возрасте от 5 до 11 лет в ближайшие недели.

Напомним, ранее Pfizer и BioNTech опубликовали результаты исследования эффективности своей вакцины у детей от 5 до 11 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВакцина