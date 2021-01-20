Pfizer подтвердил задержку поставок Канаде: на следующей неделе вакцин не будет

Компании Pfizer подтвердила Канаде, что на следующей неделе не стоит ожидать поставок вакцины от коронавируса. Задержки связаны со сбоями в производстве препарата.

Об этом сообщает CNN.

Официальные лица канадского правительства заявили, что нехватка поставок от Pfizer приведет к "значительному сокращению" вакцинации в ближайшие недели.

"Это окажет значительное влияние на все провинции. В течение следующего месяца ожидается 50-процентное снижения ожидаемых поставок", - сказал генерал-майор Дани Фортин, который отвечает за внедрение вакцины.

Премьер Онтарио Дуг Форд уже выразил разочарование в связи с сокращением поставок вакцины Pfizer.

"Другие люди получают их, Европейский Союз получает их, почему не Канада? Это мой вопрос к Pfizer, нам нужна ваша поддержка", - сказал Форд.

Поставки препарата Pfizer осуществляются в Канаду из Европы, а не из ближайших американских заводов. Это связано с запретом администрации президента США Дональда Трампа экспортировать вакцину. В связи с этим Форд обратился к новому американскому президенту Джо Байдену предоставить Канаде миллион вакцин.

"Есть завод Pfizer в шести часах в Каламазу, штат Мичиган. У вас новый президент, больше нет оправданий, нам нужна ваша поддержка, и мы с нетерпением ждем вашей поддержки. Выручайте своего соседа", - заявил Форд.

Напомним, Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Позже Pfizer заверил, что вовремя поставит свою вакцину в страны Евросоюза. Это планируют сделать за счет наращивания производственных мощностей в Европе.