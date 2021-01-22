Pfizer поделится вакциной с бедными странами через COVAX

Компании Pfizer и BioNTech согласились участвовать со своим препаратом против COVID-19 в программе доступа к вакцине для бедных стран COVAX, которая была создана по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Официально о сделке объявят 22 января.

Об этом сообщает Reuters.

Подробности о размере сделки или цене за дозу, которую COVAX будет платить, пока точно не известны. Однако сообщается, что вакцин выделят относительно немного, в основном они будут предназначаться медицинским работникам в странах, которые обслуживает COVAX.

Отмечается, что распространение препаратов против коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов по этой программе должно начаться в феврале. В ВОЗ надеются в этом году доставить более 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 по всему миру в 92 бедные страны.

Напомним, вчера глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Речь идет о препаратах AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Также в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.