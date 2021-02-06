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Pfizer подал заявку на регистрацию COVID-вакцины в Бразилии

Автор: Роман Тверденко

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer подал документы на регистрацию в Бразилии. Как скоро препарат будет зарегистрирован неизвестно.

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Об этом сообщает бразильский регулятор Anvisa.

Документы поданы на регистрацию препарата "Comirnaty". Именно так называется вакцина разработки Pfizer и BioNTech. По регламенту, заявки на регистрацию рассматриваются до 120 дней, но регулятор получил уже часть документов от разработчика, а потому заявка будет рассмотрена в приоритетном порядке.

В Бразилии уже ведут вакцинацию препаратами разработки китайской Sinovac и британо-шведской AstraZeneca. Дозу вакцины получили уже более 3 миллионов бразильцев.

Ранее сообщалось, что Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило для повсеместного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Ею собираются прививать и украинцев.

Также израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев коронавируса. Такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, но выводы делать рано.

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