Pfizer планирует почти вдвое сократить время выпуска  своей COVID-вакцины

В Фармакологической компании Pfizer рассчитывают почти вдвое ускорить производство своей вакцины против коронавируса. Также там планируют увеличить объемы выпуска препарата.

Об этом сообщает USA Today

Как сообщается, производство одной партии вакцины от коронавируса Pfizer длится 110 дней. Компания планирует сократить это время до 60 дней. Таким образом можно будет ускорить прививки населения и помочь частично решить проблему нехватки вакцин.

Сейчас Pfizer производит каждую партию препарата поэтапно на трех заводах. Начинает в Миссури, далее - в Массачусетсе и заканчивает в Мичигане.

Отмечается, что увеличить объемы выпуска вакцины компания планирует за счет новых производственных линий на всех трех заводах.