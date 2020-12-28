Pfizer отложила поставки новой партии вакцины в Испанию

Pfizer отложила поставки новой партии вакцины против коронавируса в Испанию на один день из-за логистических трудностей.

Как сообщает Reuters, об этом в понедельник заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.

По словам министра, причиной отсрочки с поставками вакцины стал инцидент, связанный с контролем температуры в процессе отправки вакцин.

"Вакцины будут доступны во вторник утром в пунктах вакцинации", - заверил Илла.

Правительство Испании рассчитывает, что к концу лета 2021 года около 70% населения страны будут привиты.

Напомним, 27 декабря вакцинация препаратом Pfizer/ BioNTech стартовала в странах Евросоюза, и в частности, в Испании. Первый этап вакцинации продлится по 29 декабря включительно.

Согласно опросу IPSOS, многие европейцы опасаются прививаться от коронавируса.

Вакцину Pfizer/BioNTech необходимо хранить при температуре не ниже минус 70 градусов. После извлечения вакцины из морозильной камеры ее можно хранить непродолжительное время при 2-8 градусов.

Вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna продемонстрировала эффективность более 90% на финальном этапе испытаний и уже одобрены к использованию. Еще один препарат, вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca по итогам испытаний показал среднюю эффективность 70%.

Первой в мире страной, которая начала массовую вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Pfizer, стала Великобритания. Вакцинация в Британии стартовала 8 декабря, первым в мире вакцинированным человеком стала 90-летняя жительница города Эннискиллен в Северной Ирландии Маргарет Кинан.

14 декабря кампания по массовой вакцинации против коронавируса стартовала в США. Первым вакцинированным в Соединенных Штатах человеком стал медицинский работник в штате Нью-Йорк.