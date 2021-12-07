UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Pfizer назвали срок разработки вакцины против "Омикрона"

Автор: Сергей Пышкин

Фармацевтическая компания Pfizer готова выпустить вакцину против нового штамма коронавируса "Омикрон", если в ней возникнет потребность. Препарат будет готов уже в начале следующего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы компании Pfizer Альберта Бурла.

По словам Бурла, компания может разработать препарат против "Омикрона" уже к марту 2022 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению ВОЗ, пока рано давать рекомендации для сдерживания распространение "Омикрона".

Тем временем новый штамм стремительно распространяется на территории Южной Африки. Количество больных возрастает дважды ежедневно.

По состоянию на 3 декабря "Омикрон" зафиксировали в 38 странах мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусОмикрон