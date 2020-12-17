Pfizer направила в больнице США почти 3 млн вакцин от коронавирус

Компания Pfizer направила в больницы всех 50 американских штатов почти 3 млн доз вакцины от коронавируса. Это для первой волны вакцинации.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских центров контроля и профилактики заболеваний.

Как объяснили работники операции Warp Speed, распределение по штатам осуществлялся пропорционально количеству населения.

"В общем Pfizer отправила 2 980 575 доз вакцины для первой прививки, а затем, примерно через 21 день, такое же количество будет доступна для второй прививки", - говорится в сообщении.

Напомним, в американском штате Аляска госпитализировали медицинского работника после вакцинации от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.

14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.

Также в Британии зафиксировали два случая аллергической реакции на вакцину Pfizer у сотрудников Национальной медицинской службы Великобритании.

После чего Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от COVID-19.