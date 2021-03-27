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Дети

Pfizer начала тестировать вакцину на детях до 12 лет. Первыми стали сестры-близнецы

Автор: Юлия Струк

Компания Pfizer начала тестировать вакцину против коронавируса на детях в возрасте до 12 лет. Первыми участниками испытания стала пара 9-летних девочек-близнецов.

Об этом пишет New York Times.

Детей привили в Университете Дьюка в Северной Каролине.

"Результаты испытания ожидаются во второй половине года, и компания надеется вакцинировать детей младшего возраста в начале следующего года", - рассказал пресс-секретарь фармкомпании Шэрон Кастильо.

Отметим, согласно данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95%.

Как сообщалось, 24 марта в Гонконге приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Такое решение власти страны приняли после того, как медики обнаружили дефекты упаковки в одной из партий.

Как писало РБК-Украина, компания Pfizer начала испытание орального лекарства против коронавируса, которое должно останавливать распространение вируса в организме.

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