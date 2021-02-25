Pfizer начала исследовать эффективность введения третьей дозы COVID-вакцины

Разработчики вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения третьей дозы препарата. Пытаются понять возможную эффективность против новых штаммов вируса.

Об этом сказано в пресс-релизе компаний.

В исследованиях будут участвовать не менее 144 человек, поделенных на две возрастные группы - от 18 до 55 лет и от 65 лет до 85. Им будут вводить третью дозу вакцины и проверять состояние во время введения препарата, через неделю после вакцинации, через месяц и в течение двух лет.

Испытания проведут ради оценки безопасности и эффективности появляющегося от третьей дозы иммунитета против ныне распространенных и потенциальных новых вариантов коронавируса.

Ранее сообщалось, что применение COVID-вакцины от Pfizer у более полумиллиона человек показало высокую эффективность предотвращения серьезным заболеваниям или смерти, даже после одной дозы.

Также управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) планирует одобрить запрос компании Pfizer Inc / BioNTech относительно разрешения хранить их вакцину против COVID-19 при стандартных температурах морозильной камеры вместо ультрахолодных условий.