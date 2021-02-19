Pfizer начала испытывать вакцину на беременных

Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет, Первые участницы уже сделали прививки.
Об этом сообщается на сайте BioNTech.
Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.
Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.
Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer в начале февраля.
При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине на протяжении месяца.