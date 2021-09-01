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Pfizer начала испытания таблеток от COVID на людях с симптомами болезни

Автор: Мария Кучерявец

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о завершающем этапе стадии испытания таблеток от коронавируса. Препараты будут тестировать на пациентах с симптомами COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что испытания будут проводиться на взрослых людях, которые не нуждаются в госпитализации. Препарат протестируют на 1140 участниках.

Так, компания работает над разработкой противовирусной таблетки PF-07321332, которую можно будет принимать при первых признаках заболевания.

В июле Pfizer заявила, что если испытания PF-07321332 будет успешным, то к концу года она подаст заявку на разрешение на возможное использование таблеток в экстренных случаях.

До сих пор в США одобрен лишь Ремдесивир, который вводят пациентам внутривенно для лечения COVID-19.

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