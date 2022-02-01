Pfizer начал предоставлять регулятору США данные о COVID-вакцине для детей до 5 лет

Фармацевтическая компания Pfizer начала предоставлять данные регулятору США на регистрацию COVID-вакцины для детей до 5 лет. Ожидается, что прививка будет состоять из двух доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Bloomberg Джоша Вингрова .

Согласно его источникам, Pfizer 1 февраля начала предоставлять данные регулирующим органам США для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.

"Постоянное представление данных требует от регулирующих органов разрешить прививку как вакцину из двух доз, хотя ожидается, что в конечном итоге схема с тремя прививками может стать стандартной", - добавил Вингров.