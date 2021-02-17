Pfizer и BioNTech поставят в ЕС дополнительных 200 млн доз вакцины от COVID-19

Первая партия будет состоять из 75 млн доз вакцин.

"Это новое соглашение - дополнение к 300 млн дозам, поставка которых в ЕС уже гарантирована на протяжении 2021 года в соответствии с первым соглашением о поставке, заключенным в прошлом году. Ожидается, что дополнительные 200 миллионов доз будут доставлены в 2021 году во втором квартале", - сообщили в компании.

Также соглашение позволяет Еврокомиссии запросить еще 100 млн дополнительных доз вакцин.

"Общее количество доз, которое будет распределено в странах-членах ЕС к концу 2021 года, сейчас составляет 500 млн и может быть увеличено до 600 млн в соответствии с возможностью, предоставленной новым соглашением", - отметили в BioNTech.

Отмечается, что до конца 2021 года в ЕС планируется доставить не менее 250 млн доз данной вакцины.