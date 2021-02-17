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Pfizer и BioNTech поставят в ЕС дополнительных 200 млн доз вакцины от COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Компании Pfizer и BioNTech заключили с Еврокомиссией соглашение о поставке дополнительных 200 миллионов доз вакцины от коронавируса. Начало их поставок запланировано на второй квартал 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании BioNTech.

Первая партия будет состоять из 75 млн доз вакцин.

"Это новое соглашение - дополнение к 300 млн дозам, поставка которых в ЕС уже гарантирована на протяжении 2021 года в соответствии с первым соглашением о поставке, заключенным в прошлом году. Ожидается, что дополнительные 200 миллионов доз будут доставлены в 2021 году во втором квартале", - сообщили в компании.

Также соглашение позволяет Еврокомиссии запросить еще 100 млн дополнительных доз вакцин.

"Общее количество доз, которое будет распределено в странах-членах ЕС к концу 2021 года, сейчас составляет 500 млн и может быть увеличено до 600 млн в соответствии с возможностью, предоставленной новым соглашением", - отметили в BioNTech.

Отмечается, что до конца 2021 года в ЕС планируется доставить не менее 250 млн доз данной вакцины.

Ранее сообщалось, что Pfizer во втором квартале увеличит поставки в ЕС вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что AstraZeneca поставит в Евросоюз еще 9 миллионов доз COVID-вакцин.

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Новости Украины Евросоюзвакцина от коронавирусаКоронавирус
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