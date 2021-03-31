Pfizer и BioNTech в апреле начнут испытания "сухой" версии COVID-вакцины

В апреле компания Pfizer должна начать клиническое испытание так называемого лиофилизированного препарата среди взрослых людей от 18 до 55 лет в США.

Исследование с участием 1100 субъектов продлится около двух месяцев. Ученые стремятся определить, является ли лиофилизированная версия настолько безопасной и эффективной, как версия, что уже разрешена регуляторами. Исследователи будут применять к исследуемым или лиофилизованную версию, или текущую.

В случае успеха, новая рецептура может быть готова к использованию в начале следующего года, заявили в Pfizer в прошлом месяце в отчете о прибылях.

Лиофилизированные вакцины имеют преимущества перед замороженными или жидкими вакцинами, поскольку им требуется только стандартное охлаждение. Это помогло бы предоставить доступ к вакцинам людям в регионах, которые не имеют инфраструктуры для хранения первичной версии вакцины от коронавируса.