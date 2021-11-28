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Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму "Омикрон", если он окажется опасным, - Еврокомиссия

Автор: Сергей Пышкин

Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому COVID-штамму "Омикрон". ЕС также планирует создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Риге.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации", - заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме "Омикрон", однако тем временем Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные мероприятия.

Если опасность вируса будет доказана - Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

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ВакцинацияКоронавирусЕврокомиссия