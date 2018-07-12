Петра и Павла: что нельзя делать в этот день

Фото: Петра и Павла посвящают духовным делам (pixabay.com/FotografieLink)

Запреты на Петра и Павла, а также самые известные приметы и обряды христианского праздника

Что нельзя делать на Петра и Павла, как провести светлый православный праздник по всем традициям, и на какие приметы стоит обратить внимание 12 июля - расcкажет Styler.

День Петра и Павла традиционно отмечается христианами православного обряда 12 июля. Верующие почитают память великих мучеников, которых считают главными последователями Христа.

К тому же, 12 июля завершается пост и начинаются народные петровские гуляния, поэтому праздник имеет много традиций и обрядов. Также существуют и определенные запреты на Петра и Павла.

Фото: Апостолы Петр и Павел (pixabay.com/Ordigital)

Что нельзя делать на Петра и Павла

Как и в другие религиозные праздники, в день памяти первоверховных апостолов нельзя ругаться и сквернословить. В праздник Петра и Павла стоит попросить прощения и забыть все разногласия с близкими людьми. День нужно посвятить духовным делам, чтению Библии.

Под запретом 12 июля - тяжелый физический труд. Не стоит работать на земле, выполнять строительные работы, проводить генеральную уборку. Допускаются мелкие бытовые хлопоты и неотложные дела, такие как мытье посуды, полив растений.

Фото: На Петра и Павла нельзя заниматься рукоделием (pixabay.com/bluemorphos)

Шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием в праздник Петра и Павла также нельзя.

На Петра и Павла не заключают браки. Церковь 12 июля не проводит венчальных обрядов.

Петров пост оканчивается как раз в день памяти великомучеников. Можно начинать есть пищу животного происхождения, однако церковью на Петра и Павла еще запрещается употребление алкоголя.

Народные поверья и запреты на Петра и Павла

С днем Петра и Павла связано несколько суеверий и правил, которых издавна придерживались люди в праздник.

Так, 12 июля не купались в водоемах. Считалось, что в этот день водные духи могли забрать человека "в жертву".

Но по примете, на Петра и Павла нужно освящать воду и умываться родниковой водой для здоровья и благополучия. Апостолов считают покровителями рыбаков. Поэтому в праздник любители рыбалки молятся о покровительстве и хорошем улове.

После праздничного ужина нельзя убирать еду со стола. По поверью, остатки пищи нужно оставить духам умерших родственников.

На Петра и Павла нельзя есть фрукты и овощи нового урожая. Народная примета гласит, что нарушение этого запрета может привести к бедам и одиночеству на долгие годы.

Фото: На Петра и Павла нельзя есть овощи и фрукты нового урожая (pixabay.com/jill111)

Приметы на Петра и Павла

Согласно народным наблюдениям, в Петров день нужно присмотреться к знакам природы, чтобы предугадать погоду и урожай лета.

Кукушка замолкает на Петра и Павла. Но если птичка поет еще две недели после праздника - к поздней зиме.

Дождь в Петров день - к хорошему урожаю жита.

"Петр и Павел день убавил" - так приметили в народе. С 12 июля начинается заметное уменьшение светового дня.

С Петра день убывает, а жара прибывает.

С Петра и Павла уже начинают падать листья. Об этом есть и примета: "Придет Петрок - сорвет листок".

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