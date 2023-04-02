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У Петербурзі від вибуху в кафе загинув бойовик "ДНР" та воєнкор Татарський

Фото: у Петербурзі від вибуху в кафе загинув бойовик "ДНР" та воєнкор Татарський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За попередніми даними, вибух трапився кафе "Стріт-бар", повідомляється, що власником закладу є нібито Євген Пригожин.

Щосуботи там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт". 2квітня у закладі проходив творчий вечір Татарського. В результаті вибуху загинула щонайменше одна людина, ще шістнадцять отримали поранення. Наразі офіційно ця інформація не підтверджена

Владлен Татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці "ДНР", а пізніше переїхав у Москву. Там він став називати себе письменником та воєнкором

За даними російського Telegram-каналу Mash, у закладі вибухула статуетку, яку Татарському вручила одна з відвідувачок.

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