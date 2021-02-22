Первый в Украине мобильный госпиталь готов к приему пациентов с COVID

Сообщается, что на территории Богородчанской центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь на 30 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

В госпитале есть:

приемное отделение;

блок интенсивной терапии

палаты для пациентов.

Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме того, есть автономные системы жизнеобеспечения, поэтому мобильный госпиталь может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

Фото: мобильный госпиталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)