Первый в Украине мобильный госпиталь готов к приему пациентов с COVID

Развернутый в Ивано-Франковской области первый в Украине мобильный госпиталь уже готов принимать пациентов с COVID. Он рассчитан на 120 коек.
Об этом в Telegram сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что на территории Богородчанской центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь на 30 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.
В госпитале есть:
Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме того, есть автономные системы жизнеобеспечения, поэтому мобильный госпиталь может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.
Фото: мобильный госпиталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)
Отметим, РБК-Украина писало, что госпиталь развернули в связи с масштабной вспышкой COVID-19 на Прикарпатье.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области завтра введут еще ряд ограничений "красной зоны"