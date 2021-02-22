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Первый в Украине мобильный госпиталь готов к приему пациентов с COVID

Автор: РБК-Украина

Развернутый в Ивано-Франковской области первый в Украине мобильный госпиталь уже готов принимать пациентов с COVID. Он рассчитан на 120 коек.

Об этом в Telegram сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на территории Богородчанской центральной районной больницы развернули мобильный госпиталь на 30 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

В госпитале есть:

  • приемное отделение;
  • блок интенсивной терапии
  • палаты для пациентов.

Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме того, есть автономные системы жизнеобеспечения, поэтому мобильный госпиталь может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

Фото: мобильный госпиталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)

Отметим, РБК-Украина писало, что госпиталь развернули в связи с масштабной вспышкой COVID-19 на Прикарпатье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области завтра введут еще ряд ограничений "красной зоны"

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Новости Украины Ивано-ФранковскгоспитальCOVID-19
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