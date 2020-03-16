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Первый случай заражения коронавирусом выявили еще в одной стране

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 17:16
Первый случай заражения коронавирусом выявили еще в одной стране
Иллюстративное фото (freepik)

49-летний гражданин Буркина-Фасо прибыл в Бенин

В западноафриканской стране Бенине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Benin Web TV.

Сообщается, что речь идет о 49-летнем гражданине Буркина-Фасо, который прилетел в Бенин 12 марта, а до этого побывал в Бельгии.

Больной находится в больничном изоляторе в Котону - крупнейшем городе Бенина.

Напомним, ранее первые случаи инфицирования коронавирусом подтвердили в Танзании и Сомали.

Кроме того, 15 марта в Испании коронавирусом заболели около 1 тысячи человек. Всего в стране количество инфицированных приближается к 9 тысячам. Из них около 300 человек умерли.

Добавим, что по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.

Во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали восемь человек. Среди них - двое пациентов из Дрогобычского района, один - из Перемышлянского и остальные - из Львова.

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