Первый случай заражения коронавирусом подтвердила еще одна страна

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны, передает De Tijd.

Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну из Ухани, заразился коронавирусом.

в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Напомним, по состоянию на 3 февраля, подтвержден 151 случай заражения и одна смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира помимо Китая.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим Организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

РБК-Украина писало, что в Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае.

Также из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая.