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Первый случай смерти от коронавируса подтвердили еще в одной стране

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 14:50
Первый случай смерти от коронавируса подтвердили еще в одной стране
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в стране подтверждено 39 случаев заражения

Министерство здравоохранения Замбии сообщило, что в стране зарегистрирован первый смертельный случай пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Всего, как отмечает министерство, в стране выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. При этом отмечается, что три новых случая заболевания вирусом подтвердили у людей, которые путешествовали за границу.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более 95% летальных случаев от коронавируса в Европе составляют пожилые люди в возрасте от 60 лет. При этом отмечается, что молодые люди также находятся в группе риска.

Кроме того, Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе.

Добавим, что президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений в связи с коронавирусом. Он также предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.

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