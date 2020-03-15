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Первый случай смерти от коронавируса подтвердили еще в одной стране ЕС

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 17:29
Первый случай смерти от коронавируса подтвердили еще в одной стране ЕС
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

От инфекции умер 75-летний мужчина

В Венгрии подтвердили первый летальный исход от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал index.hu.

Сообщается, что от коронавирусной инфекции умер 75-летний мужчина.

По состоянию на 15 марта, общее количество заболевших в Венгрии достигло 32 человек.

Напомним, правительство Венгрии объявило о чрезвычайном положении из-за вспышки коронавируса в стране. В частности, в стране закрываются все университеты. Кроме этого, правительство ввело запрет на поездки в Италию и на проведение массовых мероприятий при участии более 100 человек.

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения "свиного гриппа" N1H1.

Добавим, что в ВОЗ сообщали, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID-19.

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