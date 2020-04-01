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Первый случай коронавируса в ОРДО: стало известно о состоянии зараженной

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 09:27
Первый случай коронавируса в ОРДО: стало известно о состоянии зараженной
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженная госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки

В ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Как отмечают правозащитники, женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.

"Сегодня в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания COVID19", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметим, что 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого обнаружили заболевание.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.

Добавим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

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