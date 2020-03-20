Первый случай коронавируса зафиксировали еще в одной стране

Власти Зимбабве сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что зараженный - 38-летний мужчина из Кавказа. Вероятнее всего, он инфицировался во время поездки в Великобританию в начале марта.

"Он вернулся к себе домой на водопаде Виктория 15 марта через Южную Африку. Это первый случай COVID-19 в Зимбабве", - сказал министр здравоохранения Обадия Мойо в эфире государственного телеканала ZTV.

Ранее правительство Зимбабве объявило о ряде шагов по предотвращению распространения коронавируса. Так, были отменены общественные и спортивные мероприятия в стране, ограничены собрания людей, а также закрыты школы.

На данный момент на Африканском континенте коронавирус зафиксирован в единичных случаях, но почти во всех странах. Так, сообщалось о заражении в Судане, Эфиопии, Нигере, Конго и др.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 210 тысяч человек. Число жертв от коронавирусной инфекции превысило 9 тысяч человек.