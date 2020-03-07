Первый случай коронавируса зафиксировали на Мальте

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был подтвержден на Мальте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Malta Today.

По словам министра здравоохранения страны Криса Ферна, инфицированной является 12-летняя девочка, которая в начале текущей недели вернулась из Италии.

по состоянию на 6 марта, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек. При этом большинство случаев инфицирования было зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Ранее в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

Добавим, что на сегодняшний день только в двух странах ЕС не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом - в Болгарии и на Кипре.