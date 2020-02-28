Первый случай коронавируса зафиксировали в Уэльсе

Министерство здравоохранения Уэльса подтвердило первый зафиксированный случай коронавируса. Об этом сообщает BBC.

По словам главного санитарного врача Уэльса Фрэнка Атертона, коронавирус был обнаружен у жителя Суонси, который заразился находясь на севере Италии. Пациент прибыл в Уэльс и был помещен в карантин.

"Я могу подтвердить, что анализы одного пациента в Уэльсе дали положительный результат на коронавирус", - сообщил Атертон.

На данный момент в Великобритании зафиксировано 19 случаев коронавируса.

Вчера, 27 февраля, первый случай заболевания обнаружили в Северной Ирландии. Инфицированный пациент накануне вернулся в Дублин из севера Италии. При этом он сам связался с врачами и предпринял шаги для самоизоляции.

Отметим, в Европе на данный момент коронавирус выявлен в 23 странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.