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Первый случай коронавируса выявили в ВСУ

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 10:24
Первый случай коронавируса выявили в ВСУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На изоляции находятся 140 военных

По состоянию на 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Заразилась работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, которая сначала лечила ОРЗ, а потом у нее обнаружили коронавирус.

"Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР.

"Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция", - добавили в ВСУ.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804.

Отметим, COVID-19 охватил почти все области, наибольшее количество зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях.

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