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Первый случай коронавируса подтвержден еще в одной стране

Новости » Общество     13.03.2020 - 14:25
Первый случай коронавируса подтвержден еще в одной стране
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Коронавирус был зафиксирован у гражданина Японии

Первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в Эфиопии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Эфиопии, передает Reuters.

Сообщается, что заболевание было зафиксировано у гражданина Японии в эфиопской столице Аддис-Абеба. Местные власти призвали граждан избегать личных контактов.

Ранее РБК-Украина писало, что страны G20 намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса. В частности, G20 пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения.

Также сообщалось, что Молдова прекращает полеты на все европейские направления на две недели из-за распространения коронавируса. Двухнедельные запрет на полеты вступает в силу с 15 марта.

Кроме этого правительство Чехии приняло решение о введении полного запрета на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан. Ограничения вступают в силу с 16 марта.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 марта официально подтверждены три случая коронавируса. Два случая инфицирования зафиксированы в Черновицкой области, еще один в Житомирской области.

Страны G20 сделали совместное заявление в связи с коронавирусом Молдова прекращает все полеты в Европу
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