Первый случай коронавируса подтвердили в Исландии

Министерство здравоохранения Исландии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает The Reykjavik Grapevine.

Сообщается, что коронавирус был выявлен у исландца, которому более 50 лет, и который находится в изоляции в госпитале Ландспитали после того, как недавно вернулся из севера Италии.

"Мужчина не серьезно болен, но дал положительный результат на COVID-19, вирус, который вызывает такие симптомы, как боль, лихорадка и кашель", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 февраля первый случай коронавируса зарегистрировали в Мексике. Это стал второй случай заражения в Латинской Америке, после Бразилии.

Отметим, до этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.