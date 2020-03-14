Первый случай коронавируса подтвердили еще в одной стране

Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 официально подтвердили в Мавритании. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Мавритании, первый случай официально зарегистрировали в пятницу, 13 марта, у мужчины из Европы, который проживает в Мавритании. Он вернулся в столицу страны Нуакшот 9 марта и с того времени находился на карантине.

Гражданство инфицированного коронавирусом не указывается.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения на данный момент в мире подтверждено 132 758 случаев заражения коронавирусом. Из них в Китае - 80 991, где умерли 3180 человек.

Также 13 марта ВОЗ заявила, что центром пандемии COVID-19 стала Европа. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии.

Отметим, 11 марта ВОЗ официально заявила о пандемии коронавируса в мире. При этом в организации выразили обеспокоенность уровнями распространения заболевания и уровнями бездействия со стороны некоторых стран.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла 71-летняя жительница Житомирской области, которая ранее прибыла в Украину из Польши. Всего в стране зарегистрировано 3 случая коронавируса.