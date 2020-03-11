Первый случай коронавируса обнаружили в Турции

В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19. Об этом передает агентство Anadolu.

Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.

"Вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат", - сказал министр.

Он добавил, что пациент в настоящее время пациент находится под карантином. Общее состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте", - добавило агентство.

Напомним, немного ранее первый случай коронавируса в стране подтвердило Министерство здравоохранения Ямайки. COVID-19 был зафиксирован у женщины, которая 4 марта прибыла на остров из Великобритании. Медики подозревают, что пациентка заразилась во время путешествия.

Также 10 марта о первом случае коронавируса сообщили в Демократической Республике Конго. Инфицированный является гражданином Бельгии.