Первый случай COVID зафиксирован среди мигрантов у границы Беларуси

Зафиксирован первый случай COVID среди мигрантов у границы Беларуси. Белорусские власти вакцинируют мигрантов китайской вакциной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк сообщил, что для вакцинации организуют стационарный медпункт.
"В ТЛЦ (транспортно-логистический центр, в котором размещают мигрантов с белорусско-польской границы) зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в гродненскую университетскую клинику", - сказал Пранюк.