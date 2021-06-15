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Первый штат США после вакцинации 80% населения отменил все COVID-ограничения

Автор: Даша Харченко

Американский штат Вермонт вакцинировал от коронавируса более 80% населения. Это самый успешный в этом контексте штат.

Об этом сообщает The Associated Press

Так, 81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. 13 марта 2020 года в штате объявили чрезвычайную ситуацию.

"Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, что следит за данными и доверяет медицинской науке", - сказал губернатор штата Фил Скотт.

В связи с этим в штате были отменены все карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson. В результате миллионы доз вакцины от коронавируса окажутся непригодными уже в конце месяца.

Напомним, в Британии одобрили вакцину Pfizer для подростков. Ее будут предлагать молодым людям 12 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson. В результате 300 000 доз, закупленных в апрТНИ, просто выкинут.

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