Первый штат США после вакцинации 80% населения отменил все COVID-ограничения

Американский штат Вермонт вакцинировал от коронавируса более 80% населения. Это самый успешный в этом контексте штат.
Об этом сообщает The Associated Press
Так, 81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. 13 марта 2020 года в штате объявили чрезвычайную ситуацию.
"Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, что следит за данными и доверяет медицинской науке", - сказал губернатор штата Фил Скотт.
В связи с этим в штате были отменены все карантинные ограничения.
Ранее сообщалось, что американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson. В результате миллионы доз вакцины от коронавируса окажутся непригодными уже в конце месяца.
Напомним, в Британии одобрили вакцину Pfizer для подростков. Ее будут предлагать молодым людям 12 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson. В результате 300 000 доз, закупленных в апрТНИ, просто выкинут.