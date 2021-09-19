Первые серийные электромобили марки Cadillac раскупили за 19 минут

С 18 сентрября компания Cadillac открыла предзаказы на свою самую интересную новинку - электричесий кроссовер Lyriq. Это первый серийный электромобиль марки.

Люксовый электрический внедорожник длиной 5 метров на старте продаж покупателям предложили в единственной богато оснащенной компдектации Debut Edition. Спустя 19 минут после начала приема предзаказов на официальном сайте Cadillaq появилось сообщение, что все доступные для бронирования машины зарезервированы!

Сумма депозита для бронирования составила всего 100 долларов, а сам он возвращаэмый. Поэтому неудивительно, что все приветсвенная партия Debut Edition была разобрана так быстро.

Все доступные Cadillaс Lyriq Debut Edition забронированы - сообщение с официального сайта Cadillac (Фото: скриншот)

Компания не разглашает количество кроссоверов, которые были доступны для заказа, но обычно в таких случаях "приветственная" версия имеет тираж от 1,5 до 5 тысяч машин.

Cadillaq Lyriq был представлен в апреле 2021 года. Силовая установка состоит из единственного электромотора, установленного на задней оси и развивающего 340 л.с. и 440 Нм. Позже обещана полноприводная весрия с двумя электромоторами.

Электромобиль комлектуется батареей емкостью 100 кВт*ч, что должно обеспечить до 480 км на одной зарядке. Бортовое зарядное устройство имеет мощность 19,2 кВт. Поддерживается зарядка постоянным током от терминалов мощностью до 190 кВт.

Цена на Cadillaq Lyriq в исполнении Debut Edition стартует с 58 795 долларов. Как и подобает при запуске новой модели, данная версия имеет наиболее богатое оснащение. Так, в комплектацию Debut Edition входят стеклянная крыша, медиасистема с 33-дюймовым экраном, аудиосистема с 19 динамиками, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и многое другое.