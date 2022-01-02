В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика

В Украине в первый день 2022 года зафиксировали 1863 новых случая коронавируса, умерли - 98 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава.

За минувшие сутки никого не госпитализировали, а умерли - 98 человек. Выздоровели от COVID-19 - 2 259 лиц. Протестировали методом ПЦР - 6974 человека, методом ИФА - 1120, экспресс-тестами - 12 494.

Больше всего случаев за сутки в Киеве (277), Житомирской области (127).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 674 538 человек; выздоровели - 3 477 188 человек; летальных исходов - 96 187.