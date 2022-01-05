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Первые жертвы протестов. Токаев заявил об убийствах правоохранителей

Автор: Мария Кучерявец

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убийствах во время митингов. Речь идет о правоохранителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение лидера страны в эфире "Хабар 24".

Однако сколько именно сотрудников правоохранительных органов погибли он не сообщил.

"Хотел бы поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар...и, к сожалению, несут потери. Искренние соболезнования и сочувствия", - сказал Токаев.

Напомним, во время своего обращения президент Казахстана отреагировал на массовые протесты в стране и заявил, что будет действовать жестко.

Кроме того, Токаев пообещал, что не сбежит из страны. Он заявил, что готовит новый пакет предложений по стабилизации ситуации в Казахстане.

Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на сжиженный газ. Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Казахстан