Первые жертвы протестов. Токаев заявил об убийствах правоохранителей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убийствах во время митингов. Речь идет о правоохранителях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение лидера страны в эфире "Хабар 24".
Однако сколько именно сотрудников правоохранительных органов погибли он не сообщил.
"Хотел бы поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар...и, к сожалению, несут потери. Искренние соболезнования и сочувствия", - сказал Токаев.
Напомним, во время своего обращения президент Казахстана отреагировал на массовые протесты в стране и заявил, что будет действовать жестко.
Кроме того, Токаев пообещал, что не сбежит из страны. Он заявил, что готовит новый пакет предложений по стабилизации ситуации в Казахстане.
Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на сжиженный газ. Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.