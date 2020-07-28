Первые сутки перемирия на Донбассе и гибель коммунальщиков в Харькове: новости за 27 июля

Коллаж РБК-Украина

В первые сутки перемирия на Донбассе боевики трижды открывали огонь, глава ВОЗ заявил об усилении пандемии, в Харькове во время ремонтных работ погибли четыре коммунальщика. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 27 июля, - в материале РБК-Украина

Первые сутки перемирия на Донбассе: боевики открывали огонь трижды

На протяжении прошлых суток на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

У Путина заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

Российская Федерация не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. В Кремле в очередной раз подчеркивают, что Россия якобы не является стороной вооруженного конфликта. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

"На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренностью, - ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - добавил он.

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

Венедиктова назначила нового прокурора Киева

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры города Киева нового руководителя. Им стал Олег Кипер, ранее занимавший должность заместителя прокурора.

Венедиктова отметила, что ожидает от нового руководителя столичной прокуратуры эффективной и слаженной работы.

В Харькове во время ремонтных работ погибли четыре коммунальщика

На проспекте Гагарина в Харькове во время ремонтных работ погибли четыре коммунальщика. По предварительным данным, они погибли в результате отравления аммиаком.

Трагедия произошла в ходе ремонтных работа на очистных сооружениях. Сообщается, что трое мужчин и одна женщина отравились аммиаком во время проведения ремонтных работ в колодце. Инцидент произошел на территории иловых полей очистных сооружений Харькова. Один из работников потерял сознание и упал в колодец, ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия.

Румынские СМИ сообщили об уходе Луческу из "Динамо"

Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу больше не является главным тренером киевского "Динамо". Румынский специалист подал в отставку спустя четыре дня после назначения.

Об этом пишет Gazeta Sporturilor.

При этом президент "Динамо" Игорь Суркис на фоне появившейся информации провел разговор с Луческу, после чего заявил, что румынский специалист будет работать в столичном клубе.

Избитый в Запорожье "азовец" умер в больнице

Старший солдат полка "Азов" Олег Черевко, которого жестоко избили в Запорожье, когда тот заступался за девушек, скончался в больнице. Военный умер от полученных травм.

Об этом сообщили в "Азове".

Военный служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет, родом из Запорожья.

Появились подозрительные странности в смерти 3-летнего Мусы Сулейманова

Трехлетний Муса Сулейманов был найден мертвым 26 июля после того, как спецмашиной выкачали выгребную яму. Оккупационная власть Крыма уже успела объявить официальную версию гибели сына политзаключенного - утопление. Но многие отмечают, что в обстоятельствах гибели мальчика очень много странностей.

Так, журналист Айдер Муждабаев в Facebook пишет, что сын крымского татарина, который сейчас за решеткой в РФ за обвинение в "терроризме" попросту не мог сдвинуть деревянный настил с ямы, что был привален к тому же камнями.Кроме того, волонтеры в поисках ребенка, как минимум трижды проверяли эту яму, но ничего не нашли. Яма была закрыта.

Укргидрометцентр дал прогноз на август

В августе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.