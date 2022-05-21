ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Первые случаи заболевания оспой обезьян подтверждены в Канаде

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 05:55
Первые случаи заболевания оспой обезьян подтверждены в Канаде Лаборатория (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на 20 мая в Квебеке подтверждено пять случаев заболевания оспой обезьян. Пока Квебек – единственная канадская юрисдикция, на территории которой подтвердили инфицирование этой опасной болезнью. Несколько десятков возможных случаев инфицирования из разных регионов страны сейчас проверяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства здравоохранения Квебека.

Ранее мы писали о том, как проявляется обезьянья оспа и в чем опасность. Завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская рассказала об особенностях протекания болезни.

Напомним, последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания выявили в Великобритании, Испании, Франции, Швеции и Португалии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Оспа обезьян
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков