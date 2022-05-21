Первые случаи заболевания оспой обезьян подтверждены в Канаде

По состоянию на 20 мая в Квебеке подтверждено пять случаев заболевания оспой обезьян. Пока Квебек – единственная канадская юрисдикция, на территории которой подтвердили инфицирование этой опасной болезнью. Несколько десятков возможных случаев инфицирования из разных регионов страны сейчас проверяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства здравоохранения Квебека.

Ранее мы писали о том, как проявляется обезьянья оспа и в чем опасность. Завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская рассказала об особенностях протекания болезни.

Напомним, последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания выявили в Великобритании, Испании, Франции, Швеции и Португалии.

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