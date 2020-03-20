Первые случаи коронавируса зафиксированы на Мадагаскаре

На Мадагаскаре зарегистрировали первые случаи инфицирования коронавирусом. Об этом заявил президент страны Андри Раджоелина, передает Reuters.

По его словам, в стране подтвердили три первых случая коронавируса.

На этой неделе Мадагаскар прекратил все международное авиасообщение, чтобы предотвратить случаи инфицирования коронавирусом.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число зараженных коронавирусом превысило 210 тысяч. При этом более 9 тысяч человек умерли от вируса.

Ранее ВОЗ заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что испытания вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

Кроме того, в ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

Добавим, что смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае.