Первые случаи коронавируса подтвердили еще в двух странах

Иллюстративное фото (pixabay photo Jabbacake)

В Африке коронавирус был обнаружен в 46 из 54 стран

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили еще в двух африканских странах - Мали и Гвинее-Бисау. Об этом сообщает CBC.

Как сообщили в правительстве Мали, первые два случая коронавируса были выявлены у 49-летней женщины и 62-летнего мужчины. Оба инфицированных прибыли в страну из Франции 12 и 16 марта соответственно.

Также сразу два первых случая зафиксировали в Гвинее-Бисау. Информацию о первых инфицированных COVID-19 подтвердил президент страны Умаро Сиссоко Эмбало.

После этих случаев на Африканском континенте 46 из 54 стран подверглись инфицированию коронавирусом. Всего в Африке количество заболевших превышает 2,4 тысячи человек.

Отметим, ранее первый случай коронавируса подтвердили в Ливии. Зараженный находится в одной из больниц в ливийской столице Триполи.

На данный момент в мире коронавирусом заболели более 438 тысяч человек. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ускорении пандемии COVID-19. Также в ВОЗ считают, что следующим эпицентром пандемии могут стать США.