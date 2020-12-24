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Первые партии вакцины от COVID-19 развозят по ЕС

Брюссель, Четверг 24 декабря 2020 14:55
Первые партии вакцины от COVID-19 развозят по ЕС
Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Первые партии вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech уже отправили в страны Европейского союза. Начало вакцинации запланировано в период с 27 по 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии в Twitter.

"После тщательной упаковки партии недавно одобренной вакцины против COVID-19 начинают отправляться в 27 стран ЕС. Эти вакцины скоро прибудут в пункт назначения, которые будут использоваться во время дней вакцинации 27, 28 и 29 декабря", - говорится в сообщении.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что несколько дней будут вакцинированы первые жители Европы.

"Я тронута тем, что вижу: первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно. Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы", - написала она.

Напомним, 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от COVID-19 компании Pfizer и BioNTech.

Кроме того, ЕС согласовал стоимость вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Одна доза вакцины Comirnaty будет стоить 15,5 евро.

Добавим, что страны-члены Евросоюза начнут массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря.

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