Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в Полтавской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Кременчуге умер мужчина 84 лет, который болел с 3 апреля

В Кременчуге (Полтавская область) от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью, умер 84-летний мужчина. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

Как он сообщил, умер мужчина 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился только 13 апреля.

Мужчина был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИЛ "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, в Полтавской области зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.

Вместе с тем, по состоянию на утро 15 апреля во Львовской области выявлено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 - летальные.

Также в Днепропетровской области подтвердили коронавирус еще у трех жителей. Всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 74 человек.

Как сообщалось 14 апреля, в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 119 пациентов выздоровели. Вчера за сутки было зафиксировано 270 новых случаев, что на 55 случаев меньше предыдущего дня.