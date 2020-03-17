Первую смерть от коронавируса зафиксировали в еще одной стране

Португалия сообщила о первой в стране смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The New York Times.

Из-за Covid-19 погиб 80-летний пациент одного из медучреждений в Лиссабоне.

"Мы знаем, что уровень смертности от этой болезни превышает 2%, и поэтому в ближайшие дни и недели у нас будет больше смертей", - сказала министр здравоохранения Португалии Марта Темидо.

Отметим, после того, как количество подтвержденных случаев коронавируса в Португалии возросло до 78, власти объявили ряд чрезвычайных мер для борьбы с вирусом.

Напомним, ранее Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Кроме того, 6 марта Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения.