Первую смерть от коронавируса подтвердили еще в одной стране

В Норвегии подтвердили первую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Как сообщается, погибшим является пожилой мужчина, который находился на карантине в университетской больнице Осло.

Отметим, 12 марта о первых случаях смерти от коронавируса заявили Греция, Азербайджан, Польша и Австрия.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ в мире лишь в 81 из 193 стран не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

Всего, на утро 12 февраля коронавирусом в мире заразились больше 126 тыс. людей. Чуть больше 68 тыс. человек выздоровели, еще 4,6 тыс. скончались от инфекции.