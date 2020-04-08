В Первомайске после вспышки коронавируса проведут полную дезинфекцию улиц

В Первомайске Днепропетровской области проведут полную дезинфекцию улиц после того, как в городе была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Сообщается, что полная дезинфекция улиц, дворов и подъездов состоится сегодня, 8 апреля.

"В Первомайске улицы, дворы и подъезды будут обрабатывать специальным раствором. Продезинфицируют пешеходные дороги, проезжую часть, остановки общественного транспорта. А еще - рынки и супермаркеты. Как дезинфектор используют раствор с гипохлоритом натрия. Обработку проведут пожарно-спасательные подразделения ГСЧС", - сообщили в ОГА.

Напомним, вчера в Первомайске подтвердили 15 новых случаев заражения за сутки. Всего в городе по состоянию на 8 апреля COVID-19 зафиксирован у 21 человека. В Днепропетровской области в целом 41 заболевший.

Отметим, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки были лабораторно подтверждены 206 случаев заболевания. Также 7 человек умерли за вчера, всего в стране 52 летальных случая. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.