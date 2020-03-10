О первом случае коронавируса сообщили еще в одной стране

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Заболевшая коронавирусом недавно вернулась в Ямайку из Великобритании

Министерство здравоохранения Ямайки подтвердили первый случай коронавируса в стране 10 марта. Об этом сообщает JamaicaObserver.

Как отметили в ямайском Минздраве, COVID-19 был зафиксирован у женщины, которая 4 марта прибыла на остров из Великобритании. 9 марта она была помещена с подозрением на коронавирус в больницу и с тех пора находится в изоляции.

Медики подозревают, что пациентка заразилась во время путешествия в Великобритании.

Напомним, также 10 марта о первом случае коронавируса сообщили в Демократической Республике Конго. Инфицированный является гражданином Бельгии.

Также РБК-Украина писало, что сегодня, 10 марта, первую смерть от коронавируса зафиксировали в Марокко. В результате заболевания умерла 89-летняя жительница Касабланки.

Отметим, в Украине по состоянию на вечер 10 марта был подтвержден один случай коронавируса. Еще 3 марта положительный результат дал житель Черновицкой области, который недавно вернулся из Италии. При этом всего с подозрением на COVID-19 в Черновицкую больницу госпитализировано 5 человек.